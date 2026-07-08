Nautica | alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l’industria marittima

Notizia in breve

Quarantacinque imbarcazioni, tra barche a motore e a vela, sono pronte a sfidarsi alla Monaco Energy Boat Challenge. I 54 team provenienti da diversi paesi stanno ultimando i controlli tecnici e la messa a punto delle proprie imbarcazioni sulla banchina dello Yacht Club de Monaco. La competizione si svolgerà nelle acque davanti al porto, con prove di velocità e efficienza energetica.