Nautica | alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l’industria marittima
Quarantacinque imbarcazioni, tra barche a motore e a vela, sono pronte a sfidarsi alla Monaco Energy Boat Challenge. I 54 team provenienti da diversi paesi stanno ultimando i controlli tecnici e la messa a punto delle proprie imbarcazioni sulla banchina dello Yacht Club de Monaco. La competizione si svolgerà nelle acque davanti al porto, con prove di velocità e efficienza energetica.
Con la Monaco Energy Boat Challenge ai nastri di partenza, 54 team stanno completando gli ultimi preparativi sulla banchina dello Yacht Club de Monaco prima dell’inizio della competizione. Il programma è già iniziato con il Job Forum, che riunisce studenti, neolaureati e rappresentanti dell’industria per promuovere networking, opportunità professionali e condivisione delle conoscenze. Tra le aziende presenti figurano il costruttore olandese di yacht Oceanco e il gruppo cantieristico italiano Azimut Benetti Group. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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