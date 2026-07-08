Nautica | alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l’industria marittima

Da lapresse.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quarantacinque imbarcazioni, tra barche a motore e a vela, sono pronte a sfidarsi alla Monaco Energy Boat Challenge. I 54 team provenienti da diversi paesi stanno ultimando i controlli tecnici e la messa a punto delle proprie imbarcazioni sulla banchina dello Yacht Club de Monaco. La competizione si svolgerà nelle acque davanti al porto, con prove di velocità e efficienza energetica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con la Monaco Energy Boat Challenge ai nastri di partenza, 54 team stanno completando gli ultimi preparativi sulla banchina dello Yacht Club de Monaco prima dell’inizio della competizione. Il programma è già iniziato con il Job Forum, che riunisce studenti, neolaureati e rappresentanti dell’industria per promuovere networking, opportunità professionali e condivisione delle conoscenze. Tra le aziende presenti figurano il costruttore olandese di yacht Oceanco e il gruppo cantieristico italiano Azimut Benetti Group. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nautica alla monaco energy boat challenge giovani talenti incontrano l8217industria marittima
© Lapresse.it - Nautica: alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l’industria marittima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

This NEW Mercury Engine Has The Entire Boating Industry Worried

Video This NEW Mercury Engine Has The Entire Boating Industry Worried

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nautica, studenti e industria insieme alla Monaco Energy Boat Challenge

Yacht Club de Monaco, al via la Monaco Energy Boat Challenge: 54 team in gara per la nautica del futuroAlla Monaco Energy Boat Challenge, che si svolge dall'8 all'11 luglio, 54 squadre da 21 paesi si sono riunite allo Yacht Club de Monaco.

Temi più discussi: Tutto pronto per la Monaco Energy Boat Challenge, quattro giorni di innovazione in mare; Monaco capitale della nautica sostenibile: al via il Monaco Energy Boat Challenge 2026 – LMF; Yacht Club de Monaco: il Principe Alberto II presenta la strategia per il futuro tra innovazione, formazione e sostenibilità; Yacht Club de Monaco, tra tradizione, innovazione e sostenibilità: il Principe Alberto II presenta i progetti per il futuro.

monaco energy boat nautica alla monaco energyYacht Club de Monaco, al via la Monaco Energy Boat Challenge: 54 team in gara per la nautica del futuroMonaco Energy Boat Challenge (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)Monaco Energy Boat Challenge (Foto di ... msn.com

Nautica: alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l'industria marittima(LaPresse) Con la Monaco Energy Boat Challenge ai nastri di partenza, 54 team stanno completando gli ultimi preparativi sulla banchina dello Yacht Club de Monaco prima dell'inizio della competizione. stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web