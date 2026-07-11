Il Tar di Bologna ha sospeso temporaneamente la demolizione di un capanno in argine sinistro Fiumi Uniti a Lido di Dante. La decisione riguarda le opere attorno alla struttura, che il Comune aveva previsto di demolire d’ufficio. La sospensione avviene perché manca ancora l’atto formale di demolizione, e il ricorso dei proprietari è stato giudicato fondato. Probabilmente, nei prossimi giorni, il Comune notificherà l’atto ufficiale.

La demolizione d’ufficio di quelle opere a corredo di un capanno in argine sinistro Fiumi Uniti a Lido di Dante non si fa. Almeno per ora. Perché il Comune, con buona probabilità, notificherà a breve l’atto in ragione della cui mancanza il Tar di Bologna ha accolto le doglianze dei proprietari della struttura ritenendo il loro ricorso fondato. In particolare la richiesta, attraverso l’avvocato Roberto Menniti, era stata quella di annullare proprio l’ ordinanza di demolizione d’ufficio dello sportello unico per l’edilizia del Comune notificata il 19 maggio 2021. Nel documento si faceva riferimento alla demolizione di alcune opere di un capanno da pesca (legittimamente realizzato) su terreno del demanio statale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Foce dei Fiumi Uniti. Stop dal Tar a demolizione delle opere attorno a un capanno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amiral Cihat Yayc uyard: Moskova saldrs neyi gösteriyor

Notizie e thread social correlati

Gatteo: stop al bagno alla Foce Rubicone per lavori sul fondaleIl divieto di balneazione alla Foce Rubicone è stato imposto a causa di lavori sul fondale.

Demolizione del ponte sul Mezzemola. Stop alla circolazione per i lavoriIl Comune di Pontremoli ha disposto la chiusura temporanea della strada comunale di Torrano, in corrispondenza del ponte sul torrente Mezzemola, con...

Temi più discussi: Alla Foce dei Fiumi Uniti. Stop dal Tar a demolizione delle opere attorno a un capanno; Goletta dei Laghi in Lombardia; Goletta dei laghi 2026 e inquinamento acque: promossi e bocciati in Lombardia. Male la sponda bresciana del Benaco, sorpresa Sebino; Acque sotto esame: Angera accetta la sfida.

Alla foce dei Fiumi Uniti. Stop dal Tar a demolizione delle opere attorno a un capannoLa sentenza: illegittimo applicare il provvedimento d’ufficio. Proprietari privati del diritto di muoversi da soli senza ulteriori oneri. msn.com

Fiumi del Lazio, Legambiente: Fortemente inquinate le foci del Tevere a Fiumicino e OstiaLa salute dell'acqua dei fiumi alle foci nel mare del Lazio è stata analizzata da Legambiente come ogni anno con l'iniziativa Goletta Verde. Il risultato è che metà dei punti campionati ha mostrato ... roma.corriere.it