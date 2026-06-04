Il divieto di balneazione alla Foce Rubicone è stato imposto a causa di lavori sul fondale. Non è stato specificato quale pericolo fisico si trovi sotto l'acqua, ma il divieto riguarda un tratto preciso dell'area. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, limitando l'accesso ai bagnanti in quella zona specifica. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi previsti per la riapertura.

Quale pericolo fisico si nasconde sotto il fondale della Foce?. Perché è stato vietato l'accesso proprio in quel tratto specifico?. Quanto tempo durerà esattamente il blocco della balneazione?. Come influirà questo intervento sulla sicurezza dei bagnanti?.? In Breve Divieto su 253 metri di costa tra 290 e 50 metri dalla foce.. Intervento tecnico dalle 8 di venerdì 5 giugno alle 2 di sabato 6 giugno 2026.. Ordinanza numero 52 motivata dalla presenza di una depressione nel fondale marino.. Qualità delle acque non compromessa, rischio limitato esclusivamente alla conformazione del fondo.. Il Comune di Gatteo dispone il divieto di balneazione alla Foce Fiume Rubicone Nord per lavori urgenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gatteo: stop al bagno alla Foce Rubicone per lavori sul fondale

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