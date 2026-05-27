demolizione del ponte sul mezzemola stop alla circolazione per i lavori

Il Comune di Pontremoli ha disposto la chiusura temporanea della strada comunale di Torrano, in corrispondenza del ponte sul torrente Mezzemola, con ordinanza del 23 maggio. La decisione è stata presa per permettere i lavori di demolizione del ponte. La circolazione è interdetta fino a nuovo avviso. Nessuna data di riapertura è stata comunicata. La chiusura riguarda sia i veicoli che i pedoni.

Il Comune di Pontremoli ha emanato l’ ordinanza 62 del 23 maggio che dispone la chiusura temporanea al transito della strada comunale di Torrano in corrispondenza del ponte sul torrente Mezzemola. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte, affidati alla ditta La Porta Industries Srl. La sospensione della circolazione è in vigore da ieri e lo sarà fino al 22 dicembre 2026 o comunque fino al termine dei lavori. Durante l’intero periodo di chiusura, il traffico da e per Torrano sarà deviato sulla strada comunale che collega Torrano Chiesa alla frazione di Cavezzana Gordana. L’ordinanza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Orte - Superstrada, la demolizione del viadotto Paranza in direzione Viterbo

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