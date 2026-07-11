Gli All Blacks hanno sconfitto l’Italrugby con un punteggio di 47-17 nella seconda giornata del Nations Championship a Wellington. La prima parte di gioco ha visto alcune buone prestazioni da parte dell’Italia, ma poi la squadra neozelandese ha preso il comando, segnando diversi punti. La partita si è disputata nel capoluogo neozelandese, con gli ospiti che hanno cercato di contenere l’attacco avversario, senza riuscirci a mantenere il punteggio sotto controllo.

Una Partita Combattuta: Gli All Blacks Dominano l’Italrugby. WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) – L’Italrugby ha affrontato una dura sconfitta contro la Nuova Zelanda, con un punteggio finale di 47-17, nella seconda giornata del Nations Championship. L’incontro, che ha visto un’ottima prestazione da parte degli azzurri nei primi 40 minuti, si è deciso all’inizio della ripresa, dove un black-out fatale ha compromesso le ambizioni italiane. Dopo la deludente sconfitta contro il Giappone a Tokyo, la squadra guidata da Quesada cercava di riscattarsi ma, nonostante un inizio promettente, non è riuscita a mantenere il passo contro i campioni del mondo. In avvio, l’Italrugby ha sorpreso gli avversari, segnando la prima meta con il giovane Menoncello, ben trasformata da Allan, portando il punteggio sullo 0-7. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - All Blacks superano l’Italrugby 47-17: buone prestazioni nel primo tempo a Wellington.

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