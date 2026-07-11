Intervista Il saggista e designer statunitense racconta il suo «Empire of Ink»: non mancano le similitudini con l'era digitale Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Nel 2026 Wright torna all’analisi delle origini dell’informazione pubblicando per la casa editrice Hachette Empire of Ink ovvero la storia dei giornali americani a partire da quella dei suoi protagonisti: tipografi, furfanti e radicali, come recita il sottotitolo del saggio. Nel testo Wrigth indagando i fatti, le vite e le invenzioni della stagione di Morse,... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Alex Wright, il fascino discreto dell’inchiostro

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