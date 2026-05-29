Il fascino discreto del Ceratanium
Il cronografo IWC Portugieser si presenta ora in versione total black, realizzato in Ceratanium, un materiale leggero come il titanio e resistente come la ceramica. La cassa, di dimensioni 43 millimetri, ospita un movimento automatico. La lancetta dei secondi cronografici e le minuterie sono visibili sul quadrante nero. La corona e i pulsanti sono in ceratanium nero. Il cinturino è in caucciù nero. La referenza del modello è IW371620.
Il cronografo IWC Portugieser si evolve e abbraccia un look total black in Ceratanium, leggero come il titanio e resistente come la ceramica. Un mix perfetto di estetica e prestazioni che si impone come la tendenza assoluta del 2026. La manifattura ridefinisce il concetto di eleganza con questa audace rivisitazione, un classico iconico limitato a soli 1.500 esemplari in tutto il mondo. Il design da 41 mm si distingue per la sua silhouette monocromatica, minimalista ma incredibilmente potente, dove ogni dettaglio trasmette modernità. All’interno della cassa batte un calibro di manifattura affidabile, che trasforma il segnatempo in uno strumento di misura impeccabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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