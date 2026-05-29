il fascino discreto del ceratanium

Notizia in breve

Il cronografo IWC Portugieser si presenta ora in versione total black, realizzato in Ceratanium, un materiale leggero come il titanio e resistente come la ceramica. La cassa, di dimensioni 43 millimetri, ospita un movimento automatico. La lancetta dei secondi cronografici e le minuterie sono visibili sul quadrante nero. La corona e i pulsanti sono in ceratanium nero. Il cinturino è in caucciù nero. La referenza del modello è IW371620.