Il fascino discreto delle officine ferroviarie
Tra le aree meno visibili della rete ferroviaria italiana si trovano officine che conservano testimonianze della storia industriale nazionale. Questi spazi, spesso nascosti, sono ancora operativi e svolgono funzioni di manutenzione e riparazione dei mezzi ferroviari. La loro presenza rappresenta un legame tra passato e presente, mantenendo vive tradizioni tecniche e professionali nel settore ferroviario.
Nelle retrovie della rete ferroviaria italiana ci sono luoghi che custodiscono insieme la memoria industriale del Paese e il suo slancio nel presente e nel futuro. Sono le Officine di Manutenzione di Trenitalia. Distribuite in punti strategici del territorio italiano – da Roma a Napoli, da Vicenza a Foligno –, queste infrastrutture rappresentano un punto d’incontro tra epoche diverse: sono state create come centri di lavorazioni manuali – affidate a falegnami, tappezzieri, limatori e montatori – mentre oggi emergono come avamposti di un ecosistema industriale avanzato, in cui ingegneri e tecnici specializzati lavorano con sistemi digitali, sensori, piattaforme di telediagnostica e strumenti di manutenzione predittiva: un’evoluzione che consente di anticipare i guasti e garantire livelli sempre più elevati di efficienza e sicurezza.🔗 Leggi su Tpi.it
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