Dopo un periodo oltremodo tormentato, Alex Marquez ritorna a brillare. Il pilota Gresini ha strappato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP appena conclusa sul tracciato del Sachsenring. Lo spagnolo precisamente ha ceduto il passo soltanto al fratello Marc Marquez, il quale ha dimostrato di essere ancora il più forte sul circuito competitivo, mentre il podio è stato completato da un sempre ottimo Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing), terzo classificato. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Cervera ha commentato quanto fatto: “ Aprilia domani competitiva con la gomma media? Io dico forse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Marquez: “Non sono ancora al 100%. Un secondo posto che aiuta il morale”

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REAL REASON For Marc Marquez's Performance At The Hungary GP And How Can He Win The Title! | MotoGP

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