Alex Marquez | Contento ma non sono soddisfatto al 100% manca il feeling davanti

Durante il quinto round del Mondiale 2026 di MotoGP, svoltosi sul circuito del Montmelò a Barcellona, Alex Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint Race. Dopo la gara, ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato, anche se ha ammesso di non aver ancora trovato il feeling ideale con la moto davanti, lasciando intendere che ci sono margini di miglioramento. La competizione si è svolta in un clima di grande intensità, con diversi piloti in lotta per le posizioni di vertice.

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Alex Marquez ha vinto la Sprint Race valida per il GP della Catalogna, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP attualmente in fase di svolgimento in quel di Barcellona, precisamente sul tracciato del Montmelò. Buona prestazione quella dell’iberico, alla sua seconda affermazione stagionale dopo quella nella gara lunga di Jerez De La Frontera. Nello specifico il centauro in forza al Team Gresini ha preceduto la KTM di Pedro Acosta, piazzatosi al secondo posto davanti alla Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, terzo classificato. Una volta arrivato in zona mista, lo spagnolo ha commentato a caldo quanto fatto: “ Non sono soddisfatto al 100%; sono contento ma ci manca qualcosa, come ad esempio il feeling sul davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alex Marquez: “Contento, ma non sono soddisfatto al 100%, manca il feeling davanti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marc Marquez: “Contento del secondo posto ma mi manca la costanza”Marc Marquez è soddisfatto dopo aver centrato il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP... Alex Marquez deluso: errore e mancanza di feeling nel weekendálex márquez ha affrontato un weekend complesso a buriram, segnato da una partenza problematica, un incidente in partenza e una gestione di gara che... Novità su Alex Marquez? reddit MotoGP, Alex Marquez: Contento, ma non sono soddisfatto al 100%, manca il feeling davantiAlex Marquez ha vinto la Sprint Race valida per il GP della Catalogna, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP attualmente in fase di svolgimento ... oasport.it Alex Marquez trionfa nella Sprint in Catalogna: Acosta beffato di 41 centesimi! Bezzecchi solo nonoArrivo in volata nella mini-gara del sabato, con il fratello di Marc che la spunta sul pilota della KTM. Terzo Di Giannantonio, cade Jorge Martin ... corrieredellosport.it