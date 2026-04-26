Marco Bezzecchi ha terminato il Gran Premio di Spagna al secondo posto, nel quarto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP 2026. Dopo la gara, il pilota italiano ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato, riconoscendo che il suo avversario, Alex Marquez, aveva più ritmo durante la gara. La competizione si è conclusa con Bezzecchi in seconda posizione, alle spalle del vincitore.

Marco Bezzecchi non può che essere soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota romagnolo ha disputato una gara solida, estraendo il massimo dalla sua domenica. Oggi Alex Marquez ne aveva di più e sono arrivati comunque punti pesanti per la classifica generale. La vittoria nella gara lunga è andata ad Alex Marquez con un margine di vantaggio di 1.9 secondi su Marco Bezzecchi mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 5.7. Quarta posizione per Jorge Martin a 9.2, quinta per Ai Ogura a 9.8 mentre è sesto Raul Fernandez a 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ottimo secondo posto, oggi Alex Marquez ne aveva di più”

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ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com