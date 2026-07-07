Alessandra Mao è stata eliminata nelle batterie dei 200 stile libero agli Europei juniores, interrompendo bruscamente la sua gara. La sua esclusione è avvenuta a causa di una regola legata ai passaporti, che ha influito sulla sua partecipazione. La competizione si svolge presso l'impianto Olympiaschwimmhalle a Monaco di Baviera e si concluderà domenica 12 luglio. Mao non ha superato le qualificazioni della batteria e non è passata alla fase successiva.

Si interrompe bruscamente in batteria il cammino di Alessandra Mao nella specialità dei 200 stile libero ai Campionati Europei Juniores di nuoto 2026, in programma da oggi a domenica 12 luglio presso lo storico impianto Olympiaschwimmhalle a Monaco di Baviera. La stella più luminosa della spedizione azzurra ha bucato il primo obiettivo della sua rassegna continentale, vedendo subito sfumare una ghiotta carta da medaglia. Mao, bronzo mondiale juniores in carica proprio nei 200 sl, ha fatto fatica ad accendersi in mattinata (come di consueto) nuotando un crono distante circa quattro secondi e mezzo dal suo primato personale e venendo clamorosamente eliminata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Alessandra Mao è stata eliminata nei 200 sl agli Europei juniores: la regola dei passaporti

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Che 200 sl pazzeschi di Alessandra Mao che strappa il pass per l'europeo e si avvicina anche al PB. Sempre in crescita questa ragazza ed è un piacere seguirla x.com

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