A Mordano si terrà il 18 luglio l’evento ‘Alè – La Pedalata delle Stelle’. L’iniziativa, sospesa negli ultimi anni a causa di danni causati da ondate alluvionali tra il 2023 e il 2024, prevede un percorso ciclistico con alcune novità rispetto al passato. La località si prepara ad accogliere i partecipanti, con le autorità e gli organizzatori che hanno predisposto i dettagli logistici. La manifestazione rappresenta un ritorno dopo l’interruzione forzata.

A Mordano è tutto pronto per l’iniziativa ‘Alè – La Pedalata delle Stelle’ in programma il 18 luglio. Un atteso ritorno, dopo qualche anno di assenza a causa dei danni provocati tra il 2023 e 2024 da quelle ondate alluvionali che falcidiarono gran parte del territorio circondariale e il tracciato della Ciclovia del Santerno, con tante novità. In primis, il percorso. Giro ad anello di circa 60 chilometri, con partenza alle 19.30 da Mordano e arrivo sempre nel cuore del paese, con due punti ristoro lungo il tragitto e cena notturna a base di paella al traguardo per tutti i partecipanti: "Riproporremo buona parte dell’itinerario tabellato delle Strade Bianche di Romagna – anticipa Marco Selleri, mordanese doc e guru degli organizzatori di eventi di ciclismo su scala nazionale e internazionale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Alè - La pedalata delle stelle’. Mordano pronta a salire in sella

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