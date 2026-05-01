Una pedalata lenta verso il mare | in sella tra birdwatching natura e tradizioni romagnole
Sabato 9 maggio si svolge un'escursione cicloturistica organizzata da Fiab Forlì e Fiab Cesena con il supporto di Vrgbike. L'evento, intitolato “Pedalando tra le rotte del cielo”, invita gli appassionati di outdoor e biodiversità a percorrere un itinerario tra paesaggi d’acqua, natura e tradizioni romagnole. La pedalata si svolge in modo tranquillo, con un percorso pensato per tutti, e prevede soste dedicate al birdwatching e all’osservazione del paesaggio.
Una giornata in bicicletta tra natura, paesaggi d’acqua e meraviglia: sabato 9 maggio prende il via “Pedalando tra le rotte del cielo”, un’escursione cicloturistica aperta a tutti gli appassionati di outdoor e biodiversità, organizzata da Fiab Forlì e Fiab Cesena in collaborazione con Vrgbike.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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