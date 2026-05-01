Una pedalata lenta verso il mare | in sella tra birdwatching natura e tradizioni romagnole

Sabato 9 maggio si svolge un'escursione cicloturistica organizzata da Fiab Forlì e Fiab Cesena con il supporto di Vrgbike. L'evento, intitolato “Pedalando tra le rotte del cielo”, invita gli appassionati di outdoor e biodiversità a percorrere un itinerario tra paesaggi d’acqua, natura e tradizioni romagnole. La pedalata si svolge in modo tranquillo, con un percorso pensato per tutti, e prevede soste dedicate al birdwatching e all’osservazione del paesaggio.