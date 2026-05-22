Catanzaro in sella | pedalata solidale per le cure pediatriche
A Catanzaro si è svolta una pedalata solidale per raccogliere fondi a favore delle cure pediatriche. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e professionisti del settore sanitario, che hanno pedalato insieme per sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative per i bambini. La manifestazione ha promosso la rete di assistenza dedicata ai piccoli pazienti, evidenziando il ruolo dei professionisti impegnati nel settore. L’evento ha avuto come obiettivo principale la raccolta di fondi e la diffusione della conoscenza sui servizi di assistenza pediatrica.
? Punti chiave Come può una pedalata cambiare la percezione delle cure palliative?. Chi sono i professionisti che guidano questa rete di assistenza?. Perché il concetto di Comunità Curante è centrale in questo progetto?. Dove si sposterà l'attenzione della cura oltre gli ospedali?.? In Breve Percorso dal Monumento ai Caduti del Mare al Parco Gaslini di via Torrazzo.. Partecipazione attiva di Giovanna Cavaliere, Susy Ranieri e Gioconda Gentile.. Iniziativa inserita nel Giro d'Italia delle Cure Palliative tra 16 maggio e 14 giugno 2026.. Rete Innamorati delle Cpp composta da oltre 200 volontari professionisti sanitari.. Domenica 24 maggio 2026, tra le ore 10:00 e le 16:30, Catanzaro ospiterà la ciclopedalata solidale Pedaliamo piano per andare lontano per sostenere le cure palliative pediatriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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