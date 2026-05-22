Catanzaro in sella | pedalata solidale per le cure pediatriche

Notizia in breve

A Catanzaro si è svolta una pedalata solidale per raccogliere fondi a favore delle cure pediatriche. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e professionisti del settore sanitario, che hanno pedalato insieme per sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative per i bambini. La manifestazione ha promosso la rete di assistenza dedicata ai piccoli pazienti, evidenziando il ruolo dei professionisti impegnati nel settore. L’evento ha avuto come obiettivo principale la raccolta di fondi e la diffusione della conoscenza sui servizi di assistenza pediatrica.