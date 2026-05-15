Il regista ha annunciato che il suo nuovo film, un'epica avventura ispirata all'Odissea, sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo a luglio. Tra i protagonisti c’è un attore noto per aver interpretato ruoli complessi, che nel film interpreta il personaggio di Ulisse. Il regista ha commentato che l’attore è stato messo a dura prova durante le riprese. La pellicola si distingue per le sue ambizioni e per il coinvolgimento di un cast di rilievo.

Il regista ha parlato dell'ambizioso film in cui l'attore interpreta Ulisse, che arriverà nelle sale di tutto il mondo nel mese di luglio. Christopher Nolan ha scelto Matt Damon per il ruolo di Ulisse nel suo film Odissea, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel mese di luglio. Il regista, in una recente intervista rilasciata a 60 Minutes, ha ammesso che l'attore ha avuto una parte particolarmente impegnativa, anche a livello fisico. Un ruolo impegnativo per Damon Rispondendo alle domande del giornalista Scott Pelley, Christopher Nolan ha spiegato: "Nell'affrontare il lavoro su Odissea, la questione è diventata fondamentale. Doveva essere il film più ambizioso che avessimo mai realizzato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Christopher Nolan: "Matt Damon? Lo abbiamo messo a dura prova!"

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Matt Damon Praises Christopher Nolan's The Odyssey Screenplay

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