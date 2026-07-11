Al via la Magut Race La corsa dei muratori sfida il cane robot
Oggi a Selvino è iniziata la Magut Race, una competizione tra muratori, nota anche come la corsa dei magut. L’evento si tiene nella località bergamasca e rappresenta uno dei principali appuntamenti della stagione estiva. La manifestazione coinvolge i partecipanti in una gara che si svolge lungo un percorso stabilito, attirando pubblico e appassionati della zona. Tra le novità di quest’anno, la presenza di un cane robot che ha partecipato alla competizione.
SELVINO (Bergamo) Torna oggi a Selvino la Magut Race, la corsa dei muratori (magut in dialetto bergamasco), uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bergamasca. Sono oltre 350, provenienti da tutta Europa, i partecipanti che si sfideranno sulla salita del monte Purito portando sulle spalle un sacco di cemento di 25 kg fornito dallo stabilimento bergamasco di Calusco d’Adda dell’azienda Heidelberg Materials. Non solo. Grazie alla disponibilità di Spektra a Trimble Company, tra i 350 partecipanti ci sarà un concorrente decisamente insolito. Si tratta di Spike AI, il cane robot sviluppato da Dronemaster, una società bergamasca specializzata in robotica Spike AI è capace di muoversi autonomamente anche nei contesti più complessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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