al via la magut race la corsa dei muratori sfida il cane robot

Notizia in breve

Oggi a Selvino è iniziata la Magut Race, una competizione tra muratori, nota anche come la corsa dei magut. L’evento si tiene nella località bergamasca e rappresenta uno dei principali appuntamenti della stagione estiva. La manifestazione coinvolge i partecipanti in una gara che si svolge lungo un percorso stabilito, attirando pubblico e appassionati della zona. Tra le novità di quest’anno, la presenza di un cane robot che ha partecipato alla competizione.