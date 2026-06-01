Saet Umbria lancia Saetly | il cane robot che fa la guardia alle proprietà

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Saet Umbria ha presentato Saetly, un cane robot destinato a sorvegliare proprietà private. Il prototipo è stato sviluppato a Perugia, nel centro dell’Italia, come parte di un progetto di sistemi di sicurezza avanzati. Saetly è stato ideato per svolgere funzioni di vigilanza automatizzata, utilizzando tecnologie robotiche per monitorare e proteggere le aree designate. La sua realizzazione rappresenta un esempio di innovazione nel settore della sicurezza tecnologica.

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NASCE nel “cuore verde d’Italia“, a Perugia, uno dei prototipi tecnologici più geniali, concepito nell’ambito della sicurezza e dei sistemi di vigilanza più sofisticati. E quando il lusso sposa la sicurezza arriva Saetly. È il cane da guardia che controlla ogni angolo della proprietà (sia esterno che interno). È efficiente, silenzioso, veloce ma non aggredisce ed è quasi impossibile eludere i suoi monitor, anche da parte dei malviventi più collaudati. Linee contemporanee, bello come un pezzo di design è un sofisticato robot. Il prototipo è stato progettato in casa di Saet Umbria guidata dall’imprendiotore Simone Tomassini (l’azienda fa parte... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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