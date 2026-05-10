Race for the cure a Roma migliaia di partecipanti alla corsa per la prevenzione del tumore al seno La diretta

A Roma si è svolta la Race for the Cure, con migliaia di partecipanti impegnati nella corsa per la prevenzione del tumore al seno. La manifestazione ha visto la presenza di molte persone, anche con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Oltre alle tradizionali passeggiate di 2 e 5 km, quest’anno è stata introdotta una corsa di 10 km, aperta anche ai corridori amatoriali per la prima volta. La diretta dell’evento ha mostrato la partecipazione di pubblico e atleti di diversa età.

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