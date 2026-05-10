Race for the cure a Roma migliaia di partecipanti alla corsa per la prevenzione del tumore al seno La diretta
A Roma si è svolta la Race for the Cure, con migliaia di partecipanti impegnati nella corsa per la prevenzione del tumore al seno. La manifestazione ha visto la presenza di molte persone, anche con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Oltre alle tradizionali passeggiate di 2 e 5 km, quest’anno è stata introdotta una corsa di 10 km, aperta anche ai corridori amatoriali per la prima volta. La diretta dell’evento ha mostrato la partecipazione di pubblico e atleti di diversa età.
Torna a Race for the Cure. E anche nel 2026 la partecipazione è straordinaria. Accanto alla passeggiata di 2 km e a quella di 5 km, quest’anno debutta la corsa di 10 km che quest’anno apre, per la prima volta, anche ai corridori amatoriali e non solo a quelli competitivi. La partenza alle 10 alla Bocca della Verità, a pochi passi dal Circo Massimo. A portarla in Italia nel 2000 è stato il professor Riccardo Masetti che ha fondato Komen Italia, associazione no profit – sostenuta anche dalla Fondazione il Fatto quotidiano e di cui è ambasciatrice la vicedirettrice Maddalena Oliva – e ora un’eccellenza impegnata sul campo per la salute delle donne.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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