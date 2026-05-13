C' è chi ha scoperto che la vacanza più riuscita non si prenota Si prepara si carica si parte Il resto viene da sé In Italia il camper non è più un mezzo per pochi | è diventato un modo di pensare il viaggio

Da iodonna.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il fenomeno del camper in Italia ha registrato una crescita significativa, superando la sua percezione di veicolo riservato a pochi. Sempre più persone scelgono di prepararsi e partire senza prenotare, affidandosi alla spontaneità del viaggio. L’utilizzo del camper si configura come un modo di pensare il viaggio, riflettendo una tendenza che combina tradizione e modernità. I dati indicano un rinnovato interesse verso questa modalità di spostamento.

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C ’è qualcosa di molto antico nell’idea di portare la propria casa con sé mentre si viaggia. Eppure, guardando i numeri di questi ultimi anni, quella stessa idea sembra aver trovato una nuova giovinezza, una forma contemporanea. In Italia nel 2025 sono stati immatricolati 7.936 nuovi camper, un dato che suona come una dichiarazione d’intenti collettiva, considerando che la crescita italiana è stata quasi diciassette volte superiore alla media europea, che si è fermata a un modesto più zero virgola sei per cento. Viaggi on the road: cinque motivi per scegliere di partire in camper  X Camper, la casa si mette in moto. Non si tratta, quindi, almeno pare, di un capriccio stagionale.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - C'è chi ha scoperto che la vacanza più riuscita non si prenota. Si prepara, si carica, si parte. Il resto viene da sé. In Italia il camper non è più un mezzo per pochi: è diventato un modo di pensare il viaggio
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