Tutti insieme diversi fa | la Pop Street Parade accende il cuore del Foro Boario con musica balli sfilate e spettacoli

Notizia in breve

Giovedì 11 giugno si è svolta la quinta edizione di “Tutti Insieme Diversi Fa” al Foro Boario. L’evento ha visto esibizioni di musica, balli, sfilate e spettacoli, coinvolgendo un pubblico numeroso. La manifestazione ha promosso un messaggio di inclusione e ha affrontato tematiche sociali attuali, combinando intrattenimento e riflessione. La giornata ha rappresentato un’occasione di confronto e sensibilizzazione su temi di diversità e coesione sociale.