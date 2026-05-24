Tutti insieme diversi fa | la Pop Street Parade accende il cuore del Foro Boario con musica balli sfilate e spettacoli

Da forlitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 11 giugno si è svolta la quinta edizione di “Tutti Insieme Diversi Fa” al Foro Boario. L’evento ha visto esibizioni di musica, balli, sfilate e spettacoli, coinvolgendo un pubblico numeroso. La manifestazione ha promosso un messaggio di inclusione e ha affrontato tematiche sociali attuali, combinando intrattenimento e riflessione. La giornata ha rappresentato un’occasione di confronto e sensibilizzazione su temi di diversità e coesione sociale.

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Giovedì 11 giugno, la suggestiva cornice del Foro Boario ospiterà la quinta edizione di “Tutti Insieme Diversi Fa”, lo show solidale che unisce spettacolo, musica, moda e, soprattutto, un profondo messaggio di inclusione e riflessione sulle tematiche sociali più attuali.La scelta della location. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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