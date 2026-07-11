Durante il meeting di Foligno, gli organizzatori hanno deciso di far partire gli atleti in direzioni opposte sui 100 metri, in modo che tutti abbiano il vento a favore. Questa strategia mira a garantire condizioni più favorevoli per ottenere risultati migliori, considerando la presenza di vento contrario lungo il rettilineo. La decisione è stata presa per equilibrare le condizioni di gara tra gli atleti.

Al meeting Giuseppe Tomassoni di Foligno l’hanno pensata bene: se c’è vento contrario sul rettilineo dei 100 metri, "noi li facciamo partire in direzione opposta e così tutti hanno il favore di vento e possono ottenere risultati migliori". Vento positivo, anche se leggero, che ha sfruttato pure Zaynab Dosso al via un po’ a sorpresa in una gara dove comunque doveva guardarsi dall’azzurra Alessia Pavese, compagna di staffetta nella 4x100. Così in batteria (vento +0.2), la Dosso in 11’’18 ha preceduto un’ottima Pavese in 11’’19. Nella successiva finale la classifica è rimasta quella, ma i tempi sono peggiorati di molto con Zaynab prima in 11’’32 su Alessia in 11’’45. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Meeting di Foligno è Dosso la più veloce

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