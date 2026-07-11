Al Meeting di Foligno è Dosso la più veloce
Durante il meeting di Foligno, gli organizzatori hanno deciso di far partire gli atleti in direzioni opposte sui 100 metri, in modo che tutti abbiano il vento a favore. Questa strategia mira a garantire condizioni più favorevoli per ottenere risultati migliori, considerando la presenza di vento contrario lungo il rettilineo. La decisione è stata presa per equilibrare le condizioni di gara tra gli atleti.
Al meeting Giuseppe Tomassoni di Foligno l’hanno pensata bene: se c’è vento contrario sul rettilineo dei 100 metri, "noi li facciamo partire in direzione opposta e così tutti hanno il favore di vento e possono ottenere risultati migliori". Vento positivo, anche se leggero, che ha sfruttato pure Zaynab Dosso al via un po’ a sorpresa in una gara dove comunque doveva guardarsi dall’azzurra Alessia Pavese, compagna di staffetta nella 4x100. Così in batteria (vento +0.2), la Dosso in 11’’18 ha preceduto un’ottima Pavese in 11’’19. Nella successiva finale la classifica è rimasta quella, ma i tempi sono peggiorati di molto con Zaynab prima in 11’’32 su Alessia in 11’’45. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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