Zaynab Dosso | la donna più veloce del mondo a Sprint Zone

Nella recente puntata di Sprint Zone, programma dedicato all’atletica leggera, è stata ospite Zaynab Dosso. La atleta si è distinta in questa stagione indoor, diventando riconosciuta come la donna più veloce al mondo sui 60 metri. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, confermando il suo ruolo di protagonista nelle competizioni recenti.

Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera! Ospite della puntata è Zaynab Dosso, protagonista assoluta della stagione indoor e oggi considerata la donna più veloce del mondo sui 60 metri. Dopo una straordinaria annata al coperto, culminata con il trionfo ai Mondiali indoor di Torun, dove ha superato anche la campionessa olimpica dei 100 metri Julien Alfred, Dosso racconta il suo percorso di crescita e le ambizioni per il futuro. Forte il legame con la maglia azzurra: nonostante la fine della stagione indoor, l’azzurra sarà protagonista già a inizio maggio alle World Relays di Gaborone, dove guiderà le staffette veloci femminili italiane.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zaynab Dosso: la donna più veloce del mondo a Sprint Zone Zaynab Dosso: la donna più veloce del mondo a Sprint Zone Notizie correlate Leggi anche: Zaynab Dosso, la donna più veloce del mondo: “Prima reprimevo le emozioni, ora corro libera” LA PIÙ VELOCE DEL MONDO! Zaynab Dosso fulmine d’oro: battuta la campionessa olimpica nei 60 metri!Dopo aver abbracciato la Principessa del Mezzofondo, l’Italia si coccola anche la Regina della Velocità: dalla distanza più lunga in pista allo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Atletica: ecco gli straordinari sprint in allenamento di Zaynab Dosso, l'azzurra campionessa mondiale dei 60 metri; Meeting di Savona, sarà un 100 di livello mondiale con Zaynab Dosso; World Relays: 30 azzurri per il Botswana; Zaynab Dosso: Riscopro me stessa e trovo la velocità. Altetica | Un 100 mondiale con Zaynab Dosso al Meeting Città di SavonaZaynab Dosso tornerà ai blocchi del Meeting internazionale Città di Savona. A un mese esatto dall’appuntamento previsto mercoledì 20 maggio alla Fontanassa, i 100 metri femminili della tappa savonese ... svsport.it Zaynab Dosso fissa la data del debutto stagionale sui 100: sfida generazionale a Savona con DouallaArchiviata una stagione indoor a dir poco trionfale, in cui si è laureata campionessa del mondo nei 60 metri a Torun, Zaynab Dosso comincerà a Savona tra ... oasport.it Zaynab Dosso: la donna più veloce del mondo a Sprint Zone - facebook.com facebook