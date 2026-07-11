Durante una lite, un uomo ha dato fuoco alla casa di un amico. I carabinieri di Bibbiena hanno arrestato l’uomo e portato in carcere, su ordine del giudice. L’incendio ha causato danni all’abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo l’incidente. La persona coinvolta è stata sottoposta a misura cautelare in carcere. La casa ha subito danni riconducibili alle fiamme.

BIBBIENA – I carabinieri di Bibbiena hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo, su richiesta della procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 42enne, ritenuto responsabile di aver appiccato dolosamente il fuoco a un appartamento del centro casentinese. In particolare, l’uomo, con un mezzo di innesco, aveva provocato un incendio di natura dolosa, sviluppatosi a partire dalla zona del letto della camera matrimoniale, che si era propagato all’intero appartamento, distruggendolo pressoché integralmente, e stendendosi altresì all’appartamento sottostante e ponendo in concreto pericolo l’incolumità degli occupanti dello stabile e l’integrità degli immobili limitrofi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Al culmine della lite incendia la casa dell’amico: in carcere

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