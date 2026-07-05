Tenta di dare fuoco alla convivente al culmine di una lite bloccato da un amico

Da agi.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Torinese con l’accusa di aver tentato di incendiare la convivente durante una lite. L’episodio si è verificato in una abitazione della zona, dove l’uomo avrebbe cercato di dare fuoco alla donna. Un amico presente ha intervenuto e bloccato l’aggressione. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine nelle stazioni di Azeglio e Borgomasino.

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AGI - Ha tentato di dare fuoco alla compagna. Un moldavo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Azeglio e Borgomasino, nel Torinese, per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea. L'episodio è avvenuto all'interno dell'abitazione della coppia: l'uomo, in un forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. L'intervento dell'amico e l'arresto dei carabinieri. La tragedia è stata evitata grazie al tempestivo intervento di un amico della coppia, presente in quel momento in casa, che si è frapposto tra i due ed è riuscito a trattenere il braccio dell'aggressore prima che potesse azionare l' accendino. 🔗 Leggi su Agi.it

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