Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Torinese con l’accusa di aver tentato di incendiare la convivente durante una lite. L’episodio si è verificato in una abitazione della zona, dove l’uomo avrebbe cercato di dare fuoco alla donna. Un amico presente ha intervenuto e bloccato l’aggressione. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine nelle stazioni di Azeglio e Borgomasino.

AGI - Ha tentato di dare fuoco alla compagna. Un moldavo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Azeglio e Borgomasino, nel Torinese, per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea. L'episodio è avvenuto all'interno dell'abitazione della coppia: l'uomo, in un forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. L'intervento dell'amico e l'arresto dei carabinieri. La tragedia è stata evitata grazie al tempestivo intervento di un amico della coppia, presente in quel momento in casa, che si è frapposto tra i due ed è riuscito a trattenere il braccio dell'aggressore prima che potesse azionare l' accendino. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tenta di dare fuoco alla convivente al culmine di una lite, bloccato da un amico

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Temi più discussi: Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato nel Torinese; Tenta di dare fuoco alla compagna convivente. Arrestato; Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: bloccato mentre impugna l’accendino; A Calcata c'è chi protesta contro la serie di Martin Scorsese: Hanno tentato di dare fuoco al set.

I carabinieri di Azeglio e Borgomasino hanno arrestato per tentato omicidio un 47enne moldavo che la notte del 4 luglio ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente. E' successo all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea (Torino), in frazione San B x.com

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