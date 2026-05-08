Il corriere fa scoprire il deposito di droga sequestrati quasi 20 chili tra hashish e marijuana Due arrestati

Un'indagine della Squadra Mobile di Rimini ha portato al sequestro di quasi 20 chili di hashish e marijuana e all’arresto di due persone. Il ritrovamento è avvenuto grazie a un corriere che ha scoperto il deposito di droga, gestito da un uomo di 34 anni nella zona sud della città. La polizia ha sequestrato la merce e arrestato i due individui coinvolti nel traffico di stupefacenti.

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E' di due persone in manette e un maxi sequestro di droga il bilancio di un'indagine della Squadra Mobile della Questura di Rimini che ha portato alla scoperta di un deposito di stupefacenti gestito da un 34enne nella zona sud della città. Tutto è iniziato quando gli investigatori hanno notato un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Droga in casa a Messina, arrestato 40enne: sequestrati 12 chili tra hashish e marijuanaNell’ambito di mirati servizi antidroga, la Polizia di Stato di Messina ha arrestato un uomo di 40 anni, colto nella flagranza del reato di... Arrestato corriere della droga a Picanello: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaGli agenti hanno rinvenuto un primo quantitativo di sostanza stupefacente nascosto nello scooter, estendendo poi l'ispezione a un veicolo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il Paese di Nicole Minetti (e altre 4 cose da sapere oggi); Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti e quote di oggi. Nessun 6 né 5+, centrati nove 5 da...; Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orario; Parchi divertimento in Italia: dove andare per scoprire le ultime novità. I due hanno sorpreso tutti mostrandosi insieme all’uscita dello spettacolo di Broadway “The Fear of 13” #SportMediaset - facebook.com facebook La donna e i due figli avrebbero dovuto fare un viaggio in macchina, che è stata trovata vuota vicino a Udine; i cellulari sono spenti dalla partenza x.com