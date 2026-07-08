Tre persone, due adulti e un minorenne, sono state fermate dai carabinieri in relazione all’omicidio di un 22enne avvenuto a Molfetta il 16 giugno. Un amico della vittima è stato costretto dai sospetti a fungere da esca. L’indagine ha portato all’identificazione dei soggetti coinvolti, che sono stati posti sotto fermo. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino.

Tre persone, due maggiorenni e un minorenne, sono state sottoposte a fermo dai carabinieri, per l'omicidio a colpi d'arma da fuoco di Antony La Forgia, il 22enne ucciso alle prime ore del 16 giugno scorso a Molfetta, in provincia di Bari. La vittima aveva dei precedenti ed era stato nel carcere minorile, da cui era uscito solo sei mesi fa. Due provvedimenti sono stati emessi dalla Procura ordinaria di Trani, mentre il terzo dalla Procura dei minorenni di Bari. Alla base del delitto, pianificato abilmente, ci sarebbe il contrasto legato alla gestione e al controllo dello spaccio degli stupefacenti nel territorio. Poco... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Molfetta, tre fermi per l'omicidio del 22enne Antony La Forgia: c'è anche minorenne. Un amico della vittima costretto dai killer a fare da esca

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