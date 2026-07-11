Aggredite due dottoresse | Episodi inaccettabili

Due dottoresse sono state aggredite nel presidio di continuità assistenziale di Firenze. Il presidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia ha presentato una denuncia riguardo all’accaduto. Gli episodi sono stati definiti inaccettabili. La denuncia riguarda il comportamento violento verificatosi nel contesto sanitario. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

Il presidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze, Pietro Dattolo, ha formalizzato una denuncia in merito all’ aggressione occorsa nel presidio di continuità assistenziale di via Gabriele D’Annunzio a Firenze. "Due colleghe sono state minacciate e insultate mentre lavoravano – spiega Dattolo –. Chi svolge un servizio sanitario, soprattutto nelle ore notturne e in contesti di particolare delicatezza, deve poter lavorare in condizioni di sicurezza e serenità". Dattolo ha ricostruito la dinamica dei fatti: "Secondo quanto ricostruito dalle colleghe - aggiunge - due uomini si sono presentati nella struttura.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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