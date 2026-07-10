Firenze | dottoresse aggredite da due pazienti di notte al presidio di via D’Annunzio Interviene la polizia municipale

Da firenzepost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due dottoresse sono state aggredite da due pazienti durante la notte al presidio di via D’Annunzio a Firenze. La polizia municipale è intervenuta sul luogo. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La vicenda si è verificata intorno alle ore notturne, con i pazienti che hanno aggredito le dottoresse senza apparente motivo. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’accaduto e sui dettagli dell’intervento.

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FIRENZE – Ancora un’aggressione in Toscana ai danni del personale sanitario. E’ accaduto di notte a Firenze, presidio di via Gabriele D’Annunzio. A denunciarlo è il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze, Pietro Dattolo: “Due colleghe sono state minacciate e insultate mentre lavoravano nel presidio di continuità assistenziale di via Gabriele D’Annunzio a Firenze. Chi svolge un servizio sanitario, soprattutto nelle ore notturne e in contesti di particolare delicatezza, deve poter lavorare in condizioni di sicurezza e serenità”. Dattolo esprime “piena solidarietà alle due dottoresse coinvolte nell’episodio verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 luglio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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