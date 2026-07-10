Firenze | dottoresse aggredite da due pazienti di notte al presidio di via D’Annunzio Interviene la polizia municipale

Notizia in breve

Due dottoresse sono state aggredite da due pazienti durante la notte al presidio di via D’Annunzio a Firenze. La polizia municipale è intervenuta sul luogo. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La vicenda si è verificata intorno alle ore notturne, con i pazienti che hanno aggredito le dottoresse senza apparente motivo. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’accaduto e sui dettagli dell’intervento.