Firenze | dottoresse aggredite da due pazienti di notte al presidio di via D’Annunzio Interviene la polizia municipale
Due dottoresse sono state aggredite da due pazienti durante la notte al presidio di via D’Annunzio a Firenze. La polizia municipale è intervenuta sul luogo. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La vicenda si è verificata intorno alle ore notturne, con i pazienti che hanno aggredito le dottoresse senza apparente motivo. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’accaduto e sui dettagli dell’intervento.
FIRENZE – Ancora un’aggressione in Toscana ai danni del personale sanitario. E’ accaduto di notte a Firenze, presidio di via Gabriele D’Annunzio. A denunciarlo è il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze, Pietro Dattolo: “Due colleghe sono state minacciate e insultate mentre lavoravano nel presidio di continuità assistenziale di via Gabriele D’Annunzio a Firenze. Chi svolge un servizio sanitario, soprattutto nelle ore notturne e in contesti di particolare delicatezza, deve poter lavorare in condizioni di sicurezza e serenità”. Dattolo esprime “piena solidarietà alle due dottoresse coinvolte nell’episodio verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 luglio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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