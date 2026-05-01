Lite tra rom nel quartiere Santa Rita il sindaco Paolini | Episodi gravi e inaccettabili

Nella zona di Santa Rita si sono verificati alcuni episodi di violenza tra membri della comunità rom, che hanno portato il sindaco a commentare pubblicamente. Il primo cittadino ha definito gli episodi come gravi e inaccettabili, sottolineando come tali comportamenti abbiano creato tensione tra i residenti e danneggiato l’immagine del quartiere. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tranquillità dell’area.

«Questi comportamenti da parte di un gruppo di facinorosi sono gravi e inaccettabili, vanno a minare la serenità e la quiete dei residenti di un intero quartiere, compromettono la quiete pubblica e falsano l’immagine stessa della città». Il sindaco Filippo Paolini interviene duramente dopo la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Nuova lite fra famiglie rom a Santa Rita: panico tra la gente al parco giochiPomeriggio di tensione oggi, 29 aprile 2026, a Santa Rita, il popoloso quartiere di Lanciano finito alla ribalta delle cronache nei mesi scorsi. Brucia ancora la pizzeria 'Pizza e core' a Santa Rita. Il sindaco chiama il questore: "Chiesta attenzione particolare per il quartiere"Il primo cittadino, Vito Leccese, si è recato sul posto per portare vicinanza ai titolari del locale, già interessato da un altro incendio a luglio... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nuova lite fra famiglie rom a Santa Rita: panico tra la gente al parco giochi; Lanciano. La faida continua: nuovo scontro tra famiglie rom nel quartiere Santa Rita; Lanciano, lite tra rom in via De Riseis: il sindaco condanna, episodi inaccettabili. ` Un momento speciale di preghiera e grazia, per affidare a Santa Rita le nostre intenzioni e sentirci uniti anche a distanza. Il 13° giovedì ci invita a riflettere sul dono della grazia e sulla guarigione del cuor - facebook.com facebook