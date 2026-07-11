La Maple Leaf Pro Wrestling è entrata a far parte di MyAEW. Lo show settimanale Mayhem sarà disponibile gratuitamente negli Stati Uniti e in più di 100 Paesi.

La Maple Leaf Pro Wrestling entra a far parte di MyAEW: lo show settimanale Mayhem sarà disponibile gratuitamente negli Stati Uniti e in oltre 100 Paesi nel mondo. In Canada, invece, resterà un’esclusiva TSN. I nuovi episodi arriveranno su MyAEW ogni giovedì a partire dal 16 luglio. Mayhem gratis su MyAEW, in Canada resta su TSN. È stato confermato che Mayhem, il programma televisivo settimanale della Maple Leaf Pro di Scott D’Amore, verrà trasmesso su MyAEW a costo zero per il pubblico degli Stati Uniti e di più di 100 Paesi. I fan canadesi continueranno invece a seguire lo show solo su TSN, in virtù dell’accordo televisivo interno alla federazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: la Maple Leaf Pro di Scott D’Amore entra su MyAEW

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Maple Leaf Pro Wrestling's New TV Show 'Mayhem' - Everything You Need to Know!

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