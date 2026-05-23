AEW | La piattaforma MyAEW si apre alle promotion indipendenti

La piattaforma streaming MyAEW ha annunciato l'inserimento di contenuti provenienti da federazioni indipendenti. Questa novità permette agli utenti di accedere a spettacoli e match di diverse promotion esterne alla AEW. La decisione riguarda l’ampliamento della libreria di contenuti disponibili sulla piattaforma, che ora include anche materiale di promozioni indipendenti. La novità è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui partner coinvolti.

La piattaforma streaming MyAEW amplia la propria offerta con l’aggiunta di contenuti provenienti da federazioni indipendenti. La prima promotion a sbarcare sul servizio è la 1FW ( One Fall Wrestling ), che ha annunciato la novità tramite il proprio profilo su X. La 1FW ha sede ad Atlanta ed è di proprietà di Q.T. Marshall, Vice President of Show and Creative Coordination della AEW. La federazione propone wrestler emergenti insieme a nomi già affermati del roster AEW e della promotion sorella ROH. A partire da oggi saranno disponibili sulla piattaforma tutte le 34 puntate dello show settimanale della 1FW prodotte finora. A metà luglio la 1FW ospiterà un evento che vedrà la partecipazione di wrestler dei roster AEW e ROH come Paul Wight, Billy Gunn, Harley Cameron, i Frat House, gli Infantry e Jay Lethal. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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