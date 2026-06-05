AEW | Si amplia l’offerta streaming di myAEW arrivano anche PPV indipendenti
La AEW ha annunciato l’aggiunta di pay-per-view indipendenti alla piattaforma di streaming myAEW. Questa novità consente agli utenti di accedere a eventi singoli senza l’obbligo di sottoscrivere un abbonamento completo. La decisione riguarda anche l’offerta di contenuti speciali, oltre alle programmazioni regolari. La piattaforma continua così a espandere la propria gamma di servizi disponibili online.
La AEW continua ad ampliare i contenuti della propria piattaforma di streaming e lo fa in un modo molto interessante, almeno dal punto di vista degli affari. Non si tratta semplicemente dell’aggiunta della library di una nuova federazione ma dell’inedità possibilità di acquistare dei PPV, o una serie di PPV. Si parte con la PRODUCE Wrestling ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione pay-per-view con MyAEW: l’intera serie estiva della compagnia sarà trasmessa in diretta a livello globale tramite il sito MyAEW.com e l’app MyAEW. Si parte il 29 giugno da Brooklyn con Jonathan Gresham. L’accordo prende il via con l’evento di debutto della federazione, Volume 1 — The Octopus, in programma il 29 giugno alla Pioneer Works di Brooklyn, New York. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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