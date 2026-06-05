La AEW continua ad ampliare i contenuti della propria piattaforma di streaming e lo fa in un modo molto interessante, almeno dal punto di vista degli affari. Non si tratta semplicemente dell’aggiunta della library di una nuova federazione ma dell’inedità possibilità di acquistare dei PPV, o una serie di PPV. Si parte con la PRODUCE Wrestling ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione pay-per-view con MyAEW: l’intera serie estiva della compagnia sarà trasmessa in diretta a livello globale tramite il sito MyAEW.com e l’app MyAEW. Si parte il 29 giugno da Brooklyn con Jonathan Gresham. L’accordo prende il via con l’evento di debutto della federazione, Volume 1 — The Octopus, in programma il 29 giugno alla Pioneer Works di Brooklyn, New York. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Si amplia l’offerta streaming di myAEW, arrivano anche PPV indipendenti

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