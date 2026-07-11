Durante la quinta edizione di Aerospace Meetings in Tunisia, si è discusso del rafforzamento dell’industria aeronautica locale. La Svizzera ha annunciato un impegno nel supportare questa crescita, collaborando con partner tunisini come il Ministero dell’Economia, FIPA-Tunisia e GITAS. L’obiettivo è favorire lo sviluppo del settore attraverso accordi e iniziative condivise. La manifestazione ha riunito aziende e stakeholder del settore aeronautico per promuovere partnership e investimenti.

La Svizzera si impegna attivamente a supportare la Tunisia nel rafforzamento del suo settore aeronautico, collaborando con diversi partner locali, tra cui il Ministero dell’Economia e della Pianificazione, FIPA-Tunisia e il Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques (GITAS). Questo sforzo mira a incrementare l’attrattività nazionale per gli investimenti e a proiettare la Tunisia nel panorama internazionale dell’industria aerospaziale. Un Evento Cruciale per l’Industria Aerospaziale. La quinta edizione degli Aerospace Meetings Tunisia 2026, tenutasi il 7 e 8 luglio a Tunisi, ha attirato l’attenzione di molteplici gruppi e operatori internazionali nel campo dell’aeronautica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aerospace Meetings in Tunisia: focus sul potenziamento dell’industria aeronautica nella quinta edizione.

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