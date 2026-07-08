Aerospace Meetings Tunisia: Un Evento Strategico per l’Innovazione. TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha presenziato alla cerimonia inaugurale degli “Aerospace Meetings Tunisia”, tenutasi il 7 luglio 2026. L’evento ha visto la partecipazione del ministro tunisino dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, che ha aperto la manifestazione con un discorso incentrato sull’importanza del settore aerospaziale per il futuro economico del paese. Durante il suo intervento, Prunas ha messo in evidenza il ruolo strategico del settore aerospaziale a livello globale, definendolo “uno dei principali motori dell’innovazione”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aerospace Meetings Tunisia: l’ambasciatore Prunas sottolinea l’importanza delle sinergie nel settore aerospaziale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Artemis III, Meloni si congratula con Parmitano: ‘Italia conferma eccellenza in settore aerospaziale’L'astronauta italiano Luca Parmitano è stato scelto come pilota per la missione Artemis III.

L’importanza delle Soft Skills nel contesto professionale: leve strategiche per l’evoluzione di carrieraUn'indagine rivela che le competenze relazionali sono ormai considerate essenziali quanto quelle tecniche nel mondo del lavoro.

Temi più discussi: Aerospace Meetings Tunisia, l'ambasciatore Prunas alla cerimonia inaugurale: Rafforzare le sinergie nel settore; Tunisia, l’ambasciatore d’Italia Prunas: L’aerospazio è un motore d’innovazione globale; Italia-Tunisia: ambasciatore Prunas, aerospazio motore di crescita; Aerospazio: agenda dei principali appuntamenti su aviazione e spazio in Italia e all’estero (6-31 luglio).

Aerospace Meetings Tunisia, l’ambasciatore Prunas alla cerimonia inaugurale: Rafforzare le sinergie nel settoreL'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, è intervenuto alla cerimonia inaugurale degli Aerospace Meetings Tunisia ... msn.com

Italy-Tunisia: Ambassador Prunas, Aerospace as a Driver of GrowthThe Italian Ambassador to Tunisia, Alessandro Prunas, spoke at the opening ceremony of the Aerospace Meetings Tunisia, which was inaugurated by the Tunisian Minister of Economy and Planning, Samir Abd ... ansa.it