I casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sono quasi mille, con oltre 220 decessi da confermare. La regione dell’Ituri è particolarmente colpita dal ceppo Bundibugyo, che si sta diffondendo anche oltre i confini del Paese. Attualmente, si stanno conducendo ricerche per sviluppare un vaccino specifico contro questo ceppo. Non sono stati comunicati dettagli sui progressi o sui tempi previsti per la disponibilità del vaccino.

Mentre i casi sospetti di Ebola sono ormai quasi mille, con oltre 220 morti da verificare nella Repubblica Democratica del Congo, ci si interroga sulla ricerca di un vaccino mirato al ceppo Bundibugyo che sta colpendo duramente la regione dell’Ituri e ha già varcato i confini del Paese africano. “L’industria farmaceutica fa quello che è proprio nella sua missione, cioè ricerca e sviluppo per contrastare le patologie infettive, laddove c’è un bisogno insoddisfatto. Questo ceppo di Ebola preoccupa e credo che l’industria risponderà con un grande impegno in ricerca e sviluppo e, quindi, un vaccino”, ha detto il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, parlando con i giornalisti a margine l’evento “Salute al femminile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola e l’impegno dell’industria nella ricerca sul vaccino

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