Adolescenti e pericoli online le famiglie scelgono il dialogo | in Italia il 23% ne parla ogni giorno I dati europei

Quando un ragazzo si scontra con il lato oscuro dei social network, la prima mossa dentro casa non è quasi mai il sequestro dello smartphone, con i genitori che preferiscono sedersi e ascoltare. Il sondaggio Flash Eurobarometer 579 pubblicato dalla Commissione Europea racconta molto bene le strategie di difesa adottate tra le mura domestiche. Cosa succede esattamente quando un genitore scopre che il proprio figlio ha vissuto un’esperienza negativa su internet? I numeri del report europeo delineano un comportamento prevalente basato sull’ascolto. Ben il 63% delle madri e dei padri sceglie prima di tutto di discutere la situazione direttamente con il ragazzo coinvolto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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