Cyberbullismo e adolescenti dal convegno a Torino i pericoli dei cellulari senza controllo | ragazzini adescati online e studenti armati in classe per difesa

A Torino si è svolto un convegno dedicato al cyberbullismo e ai rischi legati all'uso dei cellulari tra gli adolescenti. Organizzato dal Csi Piemonte e dall’Associazione Bullismo No Grazie, l’evento ha approfondito i pericoli di adescamenti online e situazioni in cui studenti portano armi in classe per difendersi. Durante l’incontro sono stati presentati dati e casi relativi a comportamenti a rischio tra i giovani.

A Torino, il Csi Piemonte e l'Associazione Bullismo No Grazie hanno organizzato il convegno 'Bullismo e Cyberbullismo: educare, prevenire, proteggere'. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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