Adolescenti e smartphone in Italia si sfiorano le 6,4 ore nel weekend I dati europei svelano l’impatto su insonnia e concentrazione

Durante il fine settimana, gli adolescenti italiani trascorrono quasi 6,4 ore al giorno davanti agli smartphone. I dati europei rivelano come questa abitudine influenzi problemi di insonnia e difficoltà di concentrazione. L’indagine della Commissione Europea ha misurato con precisione il tempo dedicato ai dispositivi digitali dai giovani.

Quante ore trascorrono davvero i nostri ragazzi con gli occhi fissi su un display? Tante; a volte, decisamente troppe. A misurare con esattezza le dimensioni di questa abitudine ci pensa un’indagine della Commissione Europea. Se durante i giorni di lezione la media continentale si assesta sulle 4,5 ore, il tempo libero del fine settimana fa lievitare i contatori fino a 6,1 ore. E in Italia? Il nostro Paese svetta in questa particolare classifica: gli adolescenti italiani arrivano a toccare ben 6,4 ore di connessione tra il sabato e la domenica. Un’esposizione così massiccia lascia tracce evidenti sull’organismo. Il sondaggio ha chiesto ai diretti interessati come si sentissero fisicamente, e le risposte impongono una riflessione seria: appena l’11% dei giovani ha dichiarato di non aver provato alcun fastidio nell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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SMARTPHONE E ADOLESCENTI: LA SCIENZA LANCIA L'ALLARME | Con Fabio Duranti e Alberto Contri

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