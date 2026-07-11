adinolfi lavitola ranucci cairo e gli altri nuovissimi mostri

Ho un’amica che, ogni volta che assiste a una conversazione tra gente che scrive sui giornali, mette su il tono da “I vestiti nuovi dell’imperatore” e strepita che però queste cose mica le scriviamo, abbiamo paura, eh! Le prime volte provavo a spiegarle che più che paura era classismo. Le cene, le chat, le conversazioni in spiaggia della gente che scrive somigliano a quella canzone di Lou Reed intitolata “New York Telephone Conversation”: hai visto cosa gli ha fatto? Hai sentito cos’hanno detto? Chi ci è rimasto sotto e chi si è sfilato? Si vede subito quando c’è un estraneo, perché l’estraneo pensa che gli intellettuali vogliano parlare di letteratura o al massimo di politica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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