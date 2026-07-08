L’Egitto è in vantaggio 2 a 0 al 79° contro l'Argentina in una partita di calcio. Nonostante l’arbitro sia brasiliano, la squadra sudamericana avrebbe potuto recuperare se fosse stata più brava. La partita si sta giocando in un torneo internazionale. La vittoria sembra ancora possibile per l’Argentina, ma il risultato attuale favorisce l’Egitto. La partita prosegue con il punteggio ancora aperto.

- Sarà anche vero che la Fifa favorisce un po’ l’Argentina per vedere Messi almeno fino alla semifinale. Però, signori: se l’Egitto sta 2 a 0 al 79°, puoi anche avere Bryan Moreno come direttore di gara ma quella partita, se sei bravo, la vinci. Non ti fai recuperare tre gol. - Ranucci si dice stordito. Considera Lavitola un amico. È convinto che non possa aver messo quella bomba. E noi, per il momento, gli crediamo: nel senso che, a differenza di Sigfrido, consideriamo tutti gli indagati innocenti fino a prova contraria. Anche il faccendiere Lavitola. Però, dico però, il centro della questione ormai non è tanto la bomba. Quell’ordigno ne ha fatto scoppiare un altro in rapida successione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Lavitola e Ranucci, gli antifà hanno le traveggole e Adinolfi: quindi, oggi…

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