Un uomo è accusato di aver truffato clienti, utilizzando circa 1,6 milioni di euro per fini personali come acquisti di una barca e viaggi a Courmayeur. Il giudice ha affermato che l’indagato distribuiva doni ai clienti con i soldi raccolti. Per circa quattro anni, tra il 2020 e il 2025, ha pagato un canone di affitto di 4.700 euro al mese, versando regolarmente a sua madre.

Il canone d’affitto della casa: 4.700 euro al mese pagati per circa quattro anni, tra il 2020 e il 2025. Soldi versati ogni trenta giorni a mamma Louise: 1.800 euro. Per comprare un orologio Omega ha speso 45mila euro. Poi c’è l’acquisito di un quadro dal valore di 42mila euro. È la lista dei regali e degli investimenti fatti da Mario Adinolfi, 55 anni, giornalista ed ex parlamentare, ora ai domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone con la promessa di facili guadagni con le scommesse sportive. La disponibilità di denaro per comprare quadri o orologi Adinolfi, secondo la Guardia di Finanza, l’avrebbe avuta grazie a quanto raccolto dai clienti che negli anni hanno versato quote di partecipazione al gruppo «Scommessa Collettiva». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Adinolfi, l'accusa di truffa e quei 1,6 milioni usati per fini personali, dalla barca al viaggio a Courmayeur. Il gip: «Faceva doni con i soldi dei clienti»

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