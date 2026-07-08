Mario Adinolfi arrestato con l' accusa di truffa ed evasione fiscale | La Procura di Roma | Danno vicino ai 5 milioni di euro

Mario Adinolfi, noto giornalista e leader politico, è stato arrestato dalla guardia di finanza e posta agli arresti domiciliari. L’accusa riguarda truffa ed evasione fiscale, con una stima di danno che si avvicina ai cinque milioni di euro. La procura di Roma ha confermato le misure a suo carico. Le indagini hanno accertato presunte irregolarità legate alle dichiarazioni fiscali e alle attività economiche dell’indagato.

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la procura di Roma, "il presunto sistema" di cui l'ex parlamentare farebbe parte, Scommessa collettiva, "avrebbe prodotto un danno vicino ai 5milioni di euro", mentre "altri 400mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori". Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma, a quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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