Mario Adinolfi, attualmente in custodia cautelare, ha pubblicamente criticato un altro imputato, affermando di invidiarlo perché riceve trattamenti diversi. Adinolfi ha parlato di “due pesi e due misure” riguardo alla gestione delle accuse e delle procedure legali. L’indagine riguarda una presunta truffa collegata a una scommessa collettiva e a casi di evasione fiscale. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Mario Adinolfi, agli arresti nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta truffa legata alla cosiddetta Scommessa Collettiva e all’ evasione fiscale, ha diffuso una nota attraverso il suo pool difensivo nella quale mette a confronto la propria vicenda giudiziaria con quella dell’imprenditore Valter Lavitola, indagato nell’inchiesta sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Le dichiarazioni arrivano dopo la notizia della perquisizione nell’abitazione del factotum di Lavitola. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’imprenditore sarebbe stato pronto a partire per l’Africa, dove si troverebbe già il suo collaboratore, ritenuto dagli investigatori l’anello di collegamento tra Lavitola, considerato il presunto mandante dell’attentato a Ranucci, e i quattro presunti esecutori materiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Adinolfi dal carcere attacca: “Invidio Lavitola, per lui due pesi e due misure”

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