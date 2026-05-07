Alpini sgomberati due pesi e due misure Salvini attacca il Comune di Genova

A pochi giorni dalla 97ª adunata nazionale degli Alpini, a Genova si sono verificati due interventi della polizia locale in zone diverse. In via Cecchi, alla Foce, un accampamento non autorizzato, allestito da alcuni partecipanti, è stato sgomberato, mentre in un’altra area non sono stati presi provvedimenti. La questione ha suscitato reazioni e polemiche tra le parti coinvolte.

Continua il dibattito a Genova a pochi giorni dalla 97ª adunata nazionale degli Alpini. Alla Foce, in via Cecchi, la polizia locale è intervenuta per sgomberare un accampamento non autorizzato allestito da alcuni Alpini. Nell’area erano state montate tende, un gazebo e anche un wc chimico. Dopo la circolazione di alcune immagini sui social network, sono scattate le verifiche e gli agenti hanno disposto lo sgombero immediato, contestando ai responsabili l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Un episodio, l’ennesimo, che si verifica proprio mentre Genova si prepara ad accogliere un numero molto elevato di partecipanti. Le stime parlano di un’affluenza fino a 400mila persone nel corso della settimana, anche se il dato finale potrebbe essere più basso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Alpini sgomberati, due pesi e due misure". Salvini attacca il Comune di Genova Notizie correlate United frenato dal Bournemouth, Carrick attacca: “Due pesi e due misure”Harry Maguire rifletterà amaramente sul fatto che, quando si tratta dei suoi errori, non sembra mai esserci un posto dove nascondersi, anche se in... Leggi anche: Alvino attacca l’AIA: «Due pesi e due misure. Su Napoli servono spiegazioni» Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Alpini sgomberati a Genova, Salvini attacca il Comune: Due pesi e due misure. Alpini sgomberati a Genova, Salvini attacca il Comune: Due pesi e due misureLa polemica politica torna a infiammarsi a Genova dopo lo sgombero di un piccolo accampamento abusivo allestito da alcuni Alpini in via Cecchi, nel quartiere della Foce. Un intervento della polizia ... primocanale.it Tende nei giardinetti del centro di Genova, sgomberati alpini(ANSA) – GENOVA, 05 MAG – Arrivano i primi alpini a Genova, per l’adunata nazionale in programma nel fine settimana, ma invece di sistemarsi in albergo o in appartamenti hanno scelto la strada. E ieri ... espansionetv.it