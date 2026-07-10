Mario Adinolfi è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo i pubblici ministeri di Roma, avrebbe raggirato decine di persone. In una dichiarazione pubblica, Adinolfi ha affermato di invidiare un altro accusato, ritenendolo più libero, e ha commentato che in Italia ci sono “due pesi e due misure” rispetto alla sua situazione.

Mario Adinolfi è accusato accusato di truffa ed evasione fiscale e per questo finito ai domiciliari. Per i pm di Roma avrebbe raggirato decine di persone che gli hanno affidato denaro, fino a 150 mila euro, nell’operazione ‘scommessa collettiva’, un circuito di raccolta fondi da privati – promosso via social – ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una attività illecita con la quale – è questa l’impostazione della Procura che ha affidato le indagini alla Guardia di Finanza – avrebbe evaso il fisco per circa 400 mila euro impiegando il denaro per l’acquisto di case, viaggi, imbarcazioni e orologi. Ma... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mario Adinolfi contro i magistrati: “Invidio Lavitola, lui è libero mentre io sono stato arrestato. In Italia due pesi e due misure”

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