Albania Rolando Maran è il nuovo ct della nazionale

L'Albania ha annunciato il nuovo allenatore della nazionale, scegliendo un tecnico italiano. Rolando Maran sostituisce Silvinho, che ha guidato la squadra per circa tre anni e mezzo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambio di direzione per il team. Maran ha una carriera da allenatore in Italia e ora si prepara a guidare la selezione nazionale albanese nelle prossime sfide.

L’ Albania riparte da un allenatore italiano. Rolando Maran è infatti il nuovo ct: prende il posto di Silvinho, che lascia la guida della nazionale dopo tre anni e mezzo. “Abbiamo deciso insieme di chiudere questo ciclo in cui abbiamo lavorato molto bene per rappresentare questa nazionale e questa nazione – ha dichiarato l’ormai ex ct – Oggi non ho molto da dire, ricordo cosa dissi il primo giorno in cui sono arrivato, il 9 gennaio 2023: ‘anima, cuore e sudore non devono mai mancare’. Lo dissi il primo giorno, e insieme abbiamo avuto successo “. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Albania National Team?? (@albanianationalteam) Maran: “Ho l’opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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