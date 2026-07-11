Addio Peppino Di Capri l’ultimo chansonnier | il retroscena dietro Champagne la canzone diventata leggenda

Capri si prepara a dare l’ultimo saluto a Peppino Di Capri. Domani pomeriggio (12 luglio), alle 17, nella chiesa di Santo Stefano, l’isola renderà omaggio all’artista scomparso a 86 anni. Il sindaco Paolo Falco ha proclamato il lutto cittadino e disposto l’annullamento di tutti gli eventi organizzati dal Comune. Ma se il sipario sta per calare sulla vita del cantante, una sua canzone continua a risuonare da oltre mezzo secolo. “Champagne”, pubblicata nel 1973, è diventata il simbolo della sua carriera e uno dei brani italiani più conosciuti nel mondo. La storia del brano che ha conquistato il mondo. Ci sono canzoni che resistono al passare del tempo, attraversano le generazioni e finiscono per diventare parte della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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