Addio Peppino Di Capri l’ultimo chansonnier | il retroscena dietro Champagne la canzone diventata leggenda
Capri si prepara a salutare Peppino Di Capri, scomparso all’età di 86 anni. Domani alle 17, nella chiesa di Santo Stefano, si terrà una cerimonia per rendere omaggio all’artista. La città si riunirà per ricordare il cantante, noto anche per il successo di “Champagne”, brano diventato un’icona della musica italiana.
Capri si prepara a dare l’ultimo saluto a Peppino Di Capri. Domani pomeriggio (12 luglio), alle 17, nella chiesa di Santo Stefano, l’isola renderà omaggio all’artista scomparso a 86 anni. Il sindaco Paolo Falco ha proclamato il lutto cittadino e disposto l’annullamento di tutti gli eventi organizzati dal Comune. Ma se il sipario sta per calare sulla vita del cantante, una sua canzone continua a risuonare da oltre mezzo secolo. “Champagne”, pubblicata nel 1973, è diventata il simbolo della sua carriera e uno dei brani italiani più conosciuti nel mondo. La storia del brano che ha conquistato il mondo. Ci sono canzoni che resistono al passare del tempo, attraversano le generazioni e finiscono per diventare parte della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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