Addio Peppino Di Capri | l’eleganza senza tempo di una voce originale 

Da lifeandnews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vulcanologo ha dichiarato che sui Campi Flegrei il rischio è elevato e sono stati commessi gravi errori di comunicazione. Un caso di studio sul “co-bedding” ha coinvolto due gemelle nate prematuramente, Brielle e Kyrie Jackson, diventando esempio per la ricerca scientifica. È stato inoltre annunciato il decesso di un noto cantante, famoso per la sua eleganza e originalità vocale.

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Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina De Laurentiis: “In Italia si guarda poco al successo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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