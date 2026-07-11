Addio ciuffi sul viso | il cerchietto con clip è l’accessorio effortless che ti svolta l’acconciatura in pochi minuti

Da dilei.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’arrivo del caldo estivo, molte persone devono gestire ciuffi ribelli che si attaccano alla fronte o al viso a causa dell’umidità. È diventato popolare l’uso di un cerchietto con clip come soluzione rapida per sistemare i capelli. Questo accessorio permette di togliere i ciuffi dal viso in pochi secondi, offrendo un metodo semplice e pratico per mantenere un aspetto ordinato senza complicazioni.

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Con l’arrivo del caldo estivo, c’è un piccolo, grande fastidio che tutte ci troviamo ad affrontare: quei ciuffi ribelli che si appiccicano alla fronte o al viso al primo accenno di umidità. Se l’idea della solita coda di cavallo vi annoia e cercate un’alternativa che sia al tempo stesso pratica, fresca e decisamente glamour, c’è un nuovo alleato da inserire subito nel beauty case. Arriva direttamente dai trend più amati del momento il vero e proprio game changer della stagione: il cerchietto con clip incorporate. Un accessorio tanto semplice quanto geniale, capace di trasformare un look ordinario in un’acconciatura ricercata in pochissimi passaggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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